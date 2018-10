'Vijf voor twaalf voor Achterhoekse coulisselandschap'

'We hebben dit jaar van alles gehoord over het verdwijnen van insecten', begint Petra Souwerbren van GNMF haar verhaal. 'We zien dat houtwallen, heggen, kruidenrijke bermen en greppels sluipenderwijs verdwijnen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de aanwezigheid hiervan juist een positief effect heeft op de biodiversiteit. Het behoud daarvan is dus van groot belang.'

Ook Udo Hassefras van Natuurmonumenten maakt zich zorgen. 'We staan hier in een gebied net buiten Doetinchem en op zich ziet het er op het eerste gezicht mooi uit', vertelt hij. 'Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het aardappelveld direct tegen de bomen aanligt. Vroeger lag hier waarschijnlijk een brede sloot tussen. In die sloot groeien bloemen en planten die er weer voor zorgen dat dieren zich er fijn voelen'.

Aan de andere kant van de weg ligt een weiland met een brede sloot. 'Kijk dit is mooi. Hier is de ruimte en hier zoemt het in de zomer als de bloemen in bloei staan'.

Gemeenten kunnen iets doen

Volgens beiden moeten Achterhoekse gemeenten meer doen om ervoor te zorgen dat de houtwallen en bermen niet verdwijnen. 'Sommige gemeenten hebben geen beleid, andere gemeenten handhaven niet. Kortom, iedereen moet iets leren', zegt Hassefras. En aangezien de gemeenten net allemaal nieuwe colleges en raden hebben is het nu de tijd om actie te ondernemen.

De raadsleden en wethouders gaan in een bus door de Achterhoek. Souwerbren: 'We gaan langs twintig plekken om een goed beeld te geven. Want als we op één plek gaan staan dan kun je nog denken, ach, ergens anders is het wel mooi. Maar als je langs zoveel plekken rijdt, dan hoop ik dat er bewustzijn komt bij de raadsleden.'

Zaak van emotie

De gemeenten Bronckhorst en Winterswijk hebben in het collegeakkoord opgenomen dat er beleid wordt gemaakt. 'Het is een heel erg lastig onderwerp, maar wij vinden het erg belangrijk om het op de agenda te zetten', legt Paul Hofman, wethouder van de gemeente Bronckhorst uit.

'Het is een zaak van emotie en we hebben het afgelopen jaar gezien dat het thema leeft. We gaan beleid opstellen en in gesprek met de verschillende partijen en hopen op die manier de mooie pareltjes te behouden.'

