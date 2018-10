Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Halloween in Lobith: kinderen in tranen door kettingzaag Foto: Omroep Gelderland

LOBITH - Vorig jaar rende Boris met een kettingzaag door de straat, waardoor sommige kinderen in tranen uitbarsten. Dat was wel iets teveel van het goede, vindt moeder Iris. Het gezin heeft hun huis in Lobith omgebouwd tot een spookhuis voor Halloween.

Boris en de kettingzaag komen nu pas na 20.00 uur in actie. 'Wij hebben gewoon een genetisch bepaalde afwijking dat wij dat leuk vinden en wat de rest van de wereld daarvan vindt, dat maakt ons niet zoveel uit', vertelt Willem. Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52