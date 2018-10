Deel dit artikel:













Cameraman uit Gorssel is op Sulawesi: 'Als je de wind ruikt, ruik je de dood' Foto: ANP

UDDEL - Woensdag is de landelijke actiedag voor Sulawesi. Op Giro 555 kan geld gestort worden dat bestemd is voor slachtoffers van het natuurgeweld op het Indonesische eiland. Cameraman Bud Wichers uit Gorssel is op dit moment op Sulawesi en ziet met eigen ogen welk leed zich heeft voltrokken.

Bij de aardbeving en tsunami zijn circa tweeduizend mensen omgekomen en daarnaast zijn nog eens zo'n vijfduizend mensen vermist. 'Als je hier de wind ruikt, ruik je de dood', zegt Wichers vanaf Sulawesi. 'Er zijn nog zoveel lichamen niet geborgen. Ze stoppen morgen met het bergen, daarna gaan ze met bulldozers alle huizen met de grond gelijkmaken.' Geen buitenlanders Indonesië wil geen hulp vanuit het buitenland. Dat is een politiek statement, weet Wichers. 'De president wil, mede met het oog op de verkiezingen van volgend jaar, laten zien dat ze het wel alleen af kunnen. Daarom willen ze buitenlanders en buitenlandse hulporganisaties weg hebben', legt de cameraman uit. Zelf is hij op een journalistenvisum naar Indonesië gereisd. 'Journalisten hebben ze er graag bij, om de wereld te laten zien dat ze het zelf kunnen.' Actiedag Wichers hoopt dat de nationale actiedag voor Sulawesi veel geld oplevert. 'Ik hoop dat de mensen hier er dan zo snel mogelijk gebruik van kunnen maken, om weer een nieuw leven op te bouwen. Dat is hartstikke belangrijk. Er zitten hier duizenden mensen in de tentenkampen, die hebben niks meer.'