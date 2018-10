Afsluitingen drugsspoor Nijmegen 'meer dan wenselijk' genegeerd

MALDEN - Veiligheidsregio Gelderland Zuid doet een dringende oproep om de afgesloten wegen vanwege de drugslozing in Nijmegen niet te betreden. Dit in verband met de verspreiding van de verontreiniging en het hinderen van de schoonmaak.

Een busje met lekkend drugsafval zorgde dinsdagavond voor een kilometerslang spoor van afval in Nijmegen en de gemeente Heumen. Straten moesten worden afgesloten.

'Die afsluiting wordt niet massaal genegeerd, maar wel meer dan wenselijk', vertelt een woordvoerster van de Veiligheidsregio.

De reiniging van het wegdek is nog in volle gang. 'De straten worden in de loop van de middag vrijgegeven', verwacht de woordvoerster.

Het gaat om Westerkanaaldijk, Blankenbergseweg, Parkse Steeg, Vosseneindseweg, Loksheuvelseweg, St. Walrickweg.

