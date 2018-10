Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rovende man opgepakt dankzij Burgernet

HET LOO OLDEBROEK - De man die werd gezocht na een poging straatroof op de Bovenheigraaf in Oldebroek is aangehouden. De politie zette Burgernet in om de man van tussen de 20 en 25 jaar te vinden, aan de hand van tips die het kreeg kon de man worden gearresteerd.

Naast de straatroof werd de man ook verdacht van een inbraak in een auto. Wat er bij de beroving buit is gemaakt is onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52