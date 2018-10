Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt man na beroving in Oldebroek

HET LOO OLDEBROEK - De politie is in Oldebroek op zoek naar een man in verband met een beroving. Volgens de politie gaat het om een man tussen de 20 en 25 jaar.

Het gaat om een man met een Arabisch uiterlijk, hij droeg een grijze hoodie, donkerkleurige trainingsbroek. De man heeft kort zwart haar. Wat er bij de beroving buit is gemaakt is onbekend. De beroving vond plaats op de Bovenheigraaf. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52