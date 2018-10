ProRail gaat zelf overwegen sluiten met betonblokken

LUNTEREN - ProRail gaat onbewaakte overwegen zelf afsluiten met betonblokken. Topman Pier Eringa wil nog niet zeggen om welke overwegen het gaat, maar volgens de Telegraaf is een onbewaakte overweg bij Lunteren het eerste aan de beurt.

De spoorbeheerder zegt het wachten op lokale besluitvorming beu te zijn. Het afsluiten begint volgens Eringa volgende week.

De dertig gevaarlijkste overwegen zonder bomen en bellen gaan volgens de topman sneller dicht dan aanvankelijk gedacht. Ook als de inspraakprocedures nog niet allemaal zijn afgerond. Eringa vindt het onverantwoord om nog langer af te wachten tot iedereen is uitgepraat.

33 onbewaakte overwegen

In Gelderland zijn 33 onbewaakte overwegen. Het streven is dat er uiterlijk in 2021 geen onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn.

Overzicht van onbewaakte overwegen in Gelderland:

6 in de gemeente Rheden

5 in de gemeenten Winterswijk en Lochem

3 in de gemeenten Voorst en Aalten

2 in de gemeenten Geldermalsen, Berkelland, Ede en Oude IJsselstreek

1 in de gemeenten Neder-Betuwe en Zutphen

