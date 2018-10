Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lekkage in badkamer, stroom valt uit in wijk in Tiel Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

TIEL - In de wijk Passewaaij in Tiel zaten meerdere huishoudens dinsdagavond zonder stroom. In een woning aan de Dijkmanzoet stond de meterkast in brand. Het vuur ontstond mogelijk door een lekkage in de badkamer.

De bewoners zouden een knal hebben gehoord en vlammen kwamen uit de meterkast. De brandweer was er snel om de brand te blussen. Liander verhielp de stroomstoring. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52