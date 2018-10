Deel dit artikel:













UPDATE: Nijmeegse straten dicht na kilometerslange lekkage drugsafval

NIJMEGEN - In Nijmegen en de gemeente Heumen zijn straten afgesloten nadat een busje met lekkend drugsafval voor een kilometerslang spoor van afval heeft gezorgd. Politie en brandweermensen zijn langs de deuren gegaan om bewoners te waarschuwen om ramen en deuren dicht te houden. In totaal is het spoor negen kilometer lang.

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid meldt dat de reiniging van het wegdek moeizaam verloopt. Een aantal wegen is daarom in Nijmegen en de gemeente Heumen nog afgesloten. Het gaat om Westkanaaldijk, Blankenbergseweg, Parkse Steeg, Vosseneindseweg, Loksheuvelseweg, St. Walrickweg. De wagen wordt inmiddels leeggehaald: De vaten die in de vrachtwagen werden gevonden bieden ruimte voor 4500 liter afval. Onbekend zuur De kleine vrachtwagen stond in de Weezenhof 61ste straat. Onderweg heeft de vrachtwagen waarschijnlijk afval geloosd, meldt de politie. Het gaat om een nog onbekend zuur. De Veiligheidsregio waarschuwt om na aanraking met dit zuur te spoelen. Er zijn geen slachtoffers bekend. Het drugsafval zorgt voor veel stankoverlast. Lenneke Duidam - van de Veiligheidsregio - over het gevonden spoor. Verdachten gezocht De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de vrachtwagen en roept getuigen op zich te melden. Er zouden twee mannen zijn weggerend. De politie vraagt ook om dashcambeelden waarop de vrachtwagen te zien is. De veroorzaker van de problemen. Foto: Roland Heitink Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52