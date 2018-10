Nijmeegse straten dicht na kilometerslange lekkage drugsafval

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid meldt dat de reiniging van het wegdek moeizaam verloopt. Een aantal wegen is daarom in Nijmegen en de gemeente Heumen nog afgesloten. Het gaat om Westerkanaaldijk, Blankenbergseweg, Parkse Steeg, Vosseneindseweg, Loksheuvelseweg, St. Walrickweg.

Volgens de eigenaresse van een landwinkel bij de Hatertse en Overasseltse Vennen zag haar zoon dinsdagavond 'iets nats' op het wegdek, maar realiseerde hij zich niet dat het om drugsafval ging.

Staatsbosbeheer verzoekt om het afval niet de vennen in te spuiten. Onderzocht wordt of de bermen moeten worden schoongemaakt.

De wagen wordt inmiddels leeggehaald:

Burgemeester Bruls van Nijmegen over het drugsspoor:

'Dit gaat de samenleving heel wat kosten', stelt Bruls. 'In de regio is vaker synthetisch afval gedumpt. Maar in een woonwijk is het heel opvallend en heel erg vervelend.'

De wegen worden schoongemaakt. Drie van deze voertuigen gaan vier keer heen en weer:

De vaten die in de vrachtwagen werden gevonden bieden ruimte voor 4500 liter afval.

Onbekend zuur

De kleine vrachtwagen stond in de Weezenhof 61ste straat. Onderweg heeft de vrachtwagen waarschijnlijk afval geloosd, meldt de politie.

Het gaat om een nog onbekend zuur. De Veiligheidsregio waarschuwt om na aanraking met dit zuur te spoelen. Er zijn geen slachtoffers bekend. Het drugsafval zorgt voor veel stankoverlast.

Lenneke Duidam - van de Veiligheidsregio - over het gevonden spoor.

Verdachten gezocht

De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de vrachtwagen en roept getuigen op zich te melden. Er zouden twee mannen zijn weggerend. De politie vraagt ook om dashcambeelden waarop de vrachtwagen te zien is. 'We zijn volop met het onderzoek bezig, we hopen in de loop van de dag met een update te komen', stelt een politiewoordvoerder woensdagochtend.

De veroorzaker van de problemen. Foto: Roland Heitink