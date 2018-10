Deel dit artikel:













Mogelijk lekkend drugsafval in Nijmegen; straten afgezet Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Politie en brandweer in de wijk Weezenhof in Nijmegen onderzoeken een vreemde lucht in de buurt. Ze gaan langs woningen en vragen bewoners ramen en deuren dicht te houden.

Sommige straten zijn afgezet. Een videocorrespondent meldt dat mogelijk drugsafval lekt uit een geparkeerde kleine vrachtwagen. Brandweerlieden doen onderzoek met luchtmaskers op, zegt hij, en er komen dampen vrij. De mogelijke veroorzaker van de problemen. Foto: Roland Heitink Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52