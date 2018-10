Winkels Geldermalsen niet open op zondag

GELDERMALSEN - Er is geen meerderheid voor een proef met een zondagsopenstelling op twee zondagen in december in Geldermalsen. Een initiatiefvoorstel van D66, gesteund door andere oppositiepartijen, gaat het niet halen.

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering in Geldermalsen. Opmerkelijk daarbij is dat coalitiepartij Dorpsbelangen aankomende verkiezingen wel gaat strijden voor die openstelling, maar nu tegen is in verband met de afspraken binnen de coalitie.

In november zijn er nieuwe verkiezingen, omdat Geldermalsen opgaat in de nieuwe en grotere gemeente West Betuwe.

Veel ondernemers in Geldermalsen willen meer ruimte voor openstelling op zondag, maar coalitiepartijen SGP en CDA blokkeren dat. Deze partijen vinden dat de discussie gevoerd moet gaan worden in de nieuwe gemeente West Betuwe die vanaf januari bestaat.

Vorig jaar boetes

Vorig jaar wilden verschillende ondernemers al graag op zondag open rond de feestdagen. Dat mocht toen ook niet. Enkele ondernemers deden dat uiteindelijk toch. Hierop werden boetes uitgedeeld.

Of er ook dit jaar ondernemers in Geldermalsen toch open gaan op zondagen in december is niet bekend.