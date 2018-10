Krimp in Achterhoek: 3 scholen worden er 2

DOETINCHEM - Het Ludger College, het Rietveld Lyceum en het Ulenhofcollege in Doetinchem gaan als twee scholen verder. Dinsdag werden de twee namen gepresenteerd: Houtkamp College en Panora Lyceum. Louise Beernink en Paddy Harbers worden rectoren van de nieuwe scholen. Vanaf het schooljaar 2020/2021 krijgen de eerste brugklasleerlingen er les.

Het aantal mavo-, havo- en vwo-leerlingen in de regio Doetinchem daalt tot 2030 met meer dan dertig procent. Antwoord op deze krimp: 2 in plaats van 3 scholen.

Bestuursvoorzitter Henk van der Esch van Achterhoek VO licht toe: 'In 2008 waren we ons al bewust van de forse leerlingendaling in de Achterhoek. Daarna is in 2011 Achterhoek VO ontstaan; Eén van onze speerpunten was en is het anticiperen op de krimp. In dat licht vroegen we ons af of we de drie scholen ten koste van alles moesten handhaven óf dat we een nieuwe weg zouden inslaan.'

We kunnen in de nieuwe scholen nóg beter rekening houden met het individu Bestuursvoorzitter Achterhoek VO

Dat laatste bleek na onderzoek de enig verantwoorde optie. 'Doordat we nu twee compleet nieuwe scholen ontwikkelen, waarin we de kracht van de drie bestaande terug laten komen, hebben we een geweldige mogelijkheid om toekomstbestendig én kwalitatief goed voortgezet onderwijs neer te zetten', zegt de voorzitter van Achterhoek VO. 'We kunnen in de nieuwe scholen nóg beter rekening houden met het individu en meer persoonlijke leerroutes aanbieden. Dat geeft een andere dynamiek aan onderwijs.'

De naam Houtkamp College is gebaseerd op de Doetinchemse Houtkamphal. De naam van het Panora Lyceum is afgeleid van het woord panorama. Leerlingen vormen vanuit een breed (panoramisch) perspectief een mening over wat er in de wereld om hen heen gebeurt.

Het Houtkamp College en Het Panora Lyceum ontvangen in het schooljaar 2020/2021 hun eerste brugklasleerlingen. De leerlingen van de huidige drie scholen én de brugklassers die volgend schooljaar starten, ronden hun schoolloopbaan af op het Ludger College, het Rietveld Lyceum of het Ulenhofcollege.