Gelderse schoolpleinen worden groen

ARNHEM - D66-Statenlid Antoon Kanis is blij met de ruim 1 miljoen euro die de provincie Gelderland beschikbaar wil stellen voor groene schoolpleinen. Met het bedrag kan Gelderland het komende jaar tientallen schoolpleinen vergroenen, meldt hij.

Het collegevoorstel is een uitwerking van een motie van Statenleden Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA) en Kanis. De Gelderse Staten namen de motie van hun hand aan. Het college stelt 1 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar voor de aanleg van een groen schoolplein.

De provincie komt met maximaal 17.500 euro per school over de brug. De rest (25 procent van de financiering) moeten scholen zelf op tafel leggen, maar dat mag gemeentegeld zijn of opgehaald worden met inzamelingen.

2 ton voor IVN

In september besloten Provinciale Staten al 200.000 euro beschikbaar te stellen aan IVN, de vereniging voor natuur- en milieueducatie. IVN helpt bij het opzetten van natuuronderwijs op deze nieuwe groene schoolpleinen.

Initiatiefnemer Kanis is in zijn nopjes. 'Groene schoolpleinen hebben diverse voordelen', vindt hij. 'De kinderen krijgen een groene speelplek. Maar er ontstaat ook een groene leeromgeving, waar kinderen op hun eigen schoolplein les kunnen krijgen over natuur. Scholen hoeven maar een relatief klein aandeel zelf op te brengen. Voor veel Gelderse scholen komt een groen schoolplein hiermee aanzienlijk dichterbij. Zeker wanneer gemeenten bijspringen.'