Flitspalen flitsen vooral op de Veluwe, rijden door rood doen we in Arnhem, Nijmegen en Ede Foto: Archief Omroep Gelderland

HARSKAMP - De flitspaal langs de Otterloseweg in Harskamp (N310) is in onze provincie in mei tot en met augustus het vaakst van alle 58 permanente flitspalen in actie gekomen na passerende hardrijders. In die vier maanden gingen bijna 12.000 automobilisten te snel langs deze flitspaal.

Goede nummer twee is de Voorthuizerstraat in Putten, ook wel bekend als de N303. Langs die paal flitsten in deze maanden ruim 10.000 snelheidsduivels voorbij. De top 3 wordt gecompleteerd door de Arnhemseweg in Otterlo met ruim 8.000 snelheidsovertredingen. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB. Het CJIB verstuurde van mei tot september in Gelderland meer dan 153.000 verkeersbeschikkingen (boetes). Het gaat om snelheidsovertredingen en het negeren van het rood verkeerslicht die waren vastgelegd door de bijna 60 vaste flitspalen. Rijden door rood Het rijden door rood gebeurde in de gemeten periode het vaakst in Ede, Arnhem en Nijmegen. De Dr. Willem Dreeslaan in Ede was koploper met 858 geregistreerde overtredingen. Daarna volgden de Velperbuitensingel in Arnhem (576) en de Graafseweg (405) in Nijmegen. Zie ook: Hoe vaak flitste 'mijn' flitspaal? (pdf)

Deze 10 flitspalen in Gelderland flitsten in 2016 het vaakst