Hond ernstig mishandeld en krijgt spuitje

WINTERSWIJK MISTE - In het buitengebied van Winterswijk is maandagmorgen een hond ernstig mishandeld. De hond was er zo slecht aan toe dat hij door een dierenarts uit zijn lijden is verlost.

'De eigenaar liet zijn hond rond 5.00 uur uit, dus nog in het pikkedonker', vertelt wijkagent Willem Saris. 'Een ronde op landgoed 't Kreil, vlak bij zijn huis. Zoals gebruikelijk loopt de hond een paar honderd meter voor hem uit. Op de Kreilweg, een openbare zandweg, hoort hij zijn hond blaffen. Omdat het nog heel donker is, weet hij niet wat er aan de hand is. Plotseling stopt het geblaf en is het stil.'

De eigenaar loopt naar de plaats toe en ziet zijn hond zwaargewond in de berm liggen. 'Hij is toen direct naar huis gegaan en heeft de politie gebeld. Het gaat om een Mechelse herder van zo'n 30 à 40 kilo, dus die neem je niet zo maar even mee.'

Kop ingeslagen

De hond is naar de dierenarts gebracht. 'Hij had letsel aan een poot. De poot was uit de kom, het was iets wat de dierenarts niet kon verhelpen. De hond is daarna naar een gespecialiseerde kliniek gebracht, waar ook ernstig schedelletsel is geconstateerd. De kop was ingeslagen. Er was niets meer aan te doen en er is besloten om het dier te euthanaseren.'

Volgens de wijkagent heeft onderzoek uitgewezen dat het om mishandeling gaat. 'Het letsel komt door ernstig geweld van buitenaf. Het kan geen ander dier zijn geweest.'

Getuigen gezocht

Saris hoopt dat er ondanks het vroege tijdstip mensen zijn die iets hebben gezien. 'Of dat ze camerabeelden hebben. Misschien zijn er mensen in de buurt wakker geworden.'

Het kadaver is in beslag genomen. Het wordt onderzocht bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad.