GGZ-instelling De Waag maakte geen fouten bij moordenaar Romy (14)

HOEVELAKEN - GGZ-instelling de Waag heeft geen fouten gemaakt bij de behandeling van de jongen die de 14-jarige Romy uit Hoevelaken vermoordde. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld na een onderzoek.

De inmiddels 15-jarige jongen verkrachtte en vermoorde het meisje juni vorig jaar. Hij kende Romy van een school voor speciaal onderwijs in De Glind. Haar lichaam werd gevonden in een sloot bij het Utrechtse dorp Achterveld.

In november 2017 werd de jongen uit Lunteren veroordeeld tot 1 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De rechtszaak was niet openbaar. De uitspraak wel. Uit het vonnis bleek dat het niet de eerste keer was dat hij een zedenmisdrijf pleegde.

Aanranding

In juli 2016 kwam hij in aanraking met de politie vanwege een aanranding. Hij was toen 13 jaar. De zaak werd geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie behandeling wenselijker vond dan strafrechtelijke vervolging.

De jongen ging in therapie bij de Waag, het grootste centrum voor forensische zorg in Nederland. Ten tijde van de moord op Romy stond hij onder behandeling bij de locatie in Amersfoort.

Hoe kon het toch misgaan?

Na de rechtszaak ontstonden er veel vragen bij betrokkenen over hoe het, ondanks zijn therapie bij een 'gerenommeerde' instelling, toch helemaal mis kon gaan. Er werden grote vraagtekens geplaatst bij de behandeling en men wilde weten of er inschattingsfouten waren gemaakt door behandelaars. Nu blijkt dus dat dat niet het geval is.

