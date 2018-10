Deel dit artikel:













55 bolletjes met harddrugs in bilnaad Foto: Twitter/Jelle van Heerikhuize

ERMELO - '#bingo.' Daarmee eindigt wijkagent in Ermelo Jelle van Heerikhuize de eerste zin van een tweet. Hij bericht over de aanhouding van twee drugsdealers in het centrum van die plaats. Een van hen had 55 (!) bolletjes met harddrugs in zijn achterwerk.

De bolletjes zaten 'diep in de bilnaad', twittert Van Heerikhuize. De drugs doken op tijdens het grondig fouilleren van de verdachten. 'De zaak is in onderzoek', meldt de wijkagent. Bovendien krijgen de twee dealers een dwangsom opgelegd door de gemeente Ermelo. Ermelo zet dit middel sinds vorig jaar in om overlast door handel in drugs te beteugelen. Daar komt een strafzaak nog eens bovenop. Een inwoner van Harderwijk kreeg eind vorig jaar een dwangsom van duizenden euro's aan zijn broek voor herhaaldelijk tegen de lamp lopen door te dealen.