Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bermbrand langs de A28 zorgde voor flinke vertraging Foto: ANWB

WEZEP - Een bermbrand zorgde dinsdagavond voor flinke vertraging op de A28 richting Zwolle. Bij Wezep was tijdens de spits lange tijd een rijstrook afgesloten. De omleiding die Rijkswaterstaat had ingesteld is inmiddels weer opgeheven.