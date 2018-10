Auto op zijn kop op A50, twee rijstroken dicht

RENKUM - Op de A50 richting Oss is bij Renkum een auto op zijn kop op de weg terechtgekomen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Twee rijstroken zijn afgesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Wel is er een omleiding ingesteld. Verkeer richting Den Bosch en Nijmegen kan het beste omrijden via de A12 en de A325.