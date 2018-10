Auto op zijn kop op A50

RENKUM - Op de A50 bij Renkum kwam dinsdagavond een auto op zijn kop op de weg terecht. Lange tijd waren twee rijstroken afgesloten. Dat zorgde voor lange files tijdens de spits.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde. De omleiding die Rijkswaterstaat had ingesteld, is inmiddels weer opgeheven.