Tweede verdachte aangehouden na flatexplosie Arnhem Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een 48-jarige Arnhemmer is dinsdag aangehouden in het onderzoek naar de explosie in een appartement aan de Daphnestraat in Arnhem. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het vervaardigen, bewerken en voorhanden hebben van harddrugs in de betreffende woning. Eerder werd al een 55-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.