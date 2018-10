Tussenstand: kleine 600 reacties op enquête arbeidsmigranten

ZALTBOMMEL - Een week na de start van de enquête over de oplossing van de huisvestingsproblemen van arbeidsmigranten in Zaltbommel hebben een kleine 600 mensen gereageerd.

Ongeveer een derde van de reacties komt binnen per post, de rest gaat via internet. Mensen kunnen reageren via een open link of via de website TipBommelerwaard.

Zaltbommel is bezig met de ontwikkeling van nieuw beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Naast deze enquête doet de gemeente ook eigen onderzoek en zijn er verschillende discussieavonden geweest met een panel van betrokkenen. Daaruit kwam naar voren dat de voorkeur van de deelnemers ligt bij huisvesting bij de werkgevers op het terrein. Pas daarna komen oplossingen in beeld als wonen in de dorpen en wijken of grootschalige opvang.

De inwoners van Zaltbommel hebben nog twee weken de tijd om via de enquête te reageren.

