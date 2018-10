'Meer geld voor nachtopvang De Duif in Arnhem'

ARNHEM - Gemeenteraadsleden in Arnhem hebben geschrokken gereageerd op het bericht dat daklozenopvang De Duif in de problemen dreigt te raken. Raadsleden pleiten voor extra geld om de nachtopvang open te houden.

PvdA-raadslid Ria de Vries en SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink hebben vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Martien Louwers (PvdA) over de problemen bij daklozenopvang Stichting Stoelenproject De Duif. Door een groot tekort aan vrijwilligers kan de opvang binnenkort misschien niet meer iedere avond opengaan.

De raadsleden zijn geschrokken van het bericht. 'De Duif is de enige plek waar iedere dakloze terecht kan. Er zijn nu al te weinig bedden. Dit terwijl onze gemeente de afspraak heeft dat niemand ongewild op straat slaapt.' Ook SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink is bezorgd. 'Als De Duif wegvalt, al is het voor één nacht, dan hebben we niet voldoende plekken in de stad om iedereen op te vangen', zegt hij.

Meer geld

De SP wil van wethouder Louwers weten of er 'extra middelen' ingezet kunnen worden om de opvang te ondersteunen. Volgens fractievoorzitter Elfrink moeten de gemeentelijke belastingen desnoods met een klein bedrag worden verhoogd om opvang te garanderen. 'Met vrijwilligers werken is mooi, maar de zorg bij de opvang moet er niet afhankelijk van zijn.'

Stichting De Duif krijgt jaarlijks iets meer dan 200.000 euro subsidie. Met dat geld wordt iedere avond een beroepskracht ingezet die wordt geholpen door een vrijwilliger. Maar door het tekort aan vrijwilligers zijn de laatste maanden 's nachts steeds twee beroepskrachten ingezet. Dat slaat een gat in het budget van de opvang, aldus coördinator Edmund Boering.

Raadslid De Vries had gewild dat de opvang eerder aan de bel had getrokken. 'Het is gek dat we dit niet wisten, terwijl de winter voor de deur staat.'

20,4 miljoen reserve

Volgens fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal zijn extra belastingen die de SP voorstelt niet nodig. De gemeente heeft in 2018 een meevaller van 20,4 miljoen euro gehad. Dat vormt het komende jaar extra reserve. 'Stop een deel van dat geld desnoods in de nachtopvang', zegt hij. 'We hebben De Duif nodig. Zonder de opvang heeft de stad een gigantisch probleem.'

Er zijn nog andere opvanglocaties in de stad, zoals IrisZorg. Volgens VVD-raadslid Karin Kalthoff is raadsleden verzekerd dat de alternatieve opvanglocaties voldoende bedden bieden om iedere dakloze op te vangen, mocht De Duif eens niet opengaan.

Maar dat klopt niet, zegt coördinator van De Duif Edmund Boering. IrisZorg vangt volgens hem alleen daklozen op die binding hebben met de stad. Daklozen uit andere grote steden, of uit andere landen, vallen buiten de boot. Daarnaast is er simpelweg niet voldoende plek voor iedereen, zegt hij. Ook fractievoorzitter Van der Laak en raadslid De Vries zeggen dit. IrisZorg hanteert volgens hen een strenger deurbeleid dan De Duif, waar iedereen welkom is, en stuurt geregeld mensen weg.

Garantie

De raadsleden willen dat dit beleid van IrisZorg verandert, maar ook dat De Duif voldoende middelen ter beschikking krijgt om open te blijven. 'We willen in de koude wintermaanden niet dat daklozen in het park moeten slapen', zegt De Vries. Dat zegt ook Kalthoff van de VVD. Voordat de koude maanden beginnen, zal ook zij van de wethouder een garantie vragen dat er voldoende opvang is in de stad.

Zie ook: Daklozen dreigen op straat te moeten slapen; opvang in Arnhem luidt noodklok