Fysiotherapeuten luiden noodklok en staken in Arnhem: 'Last van wurgcontracten'

ARNHEM - Duizenden fysiotherapeuten in ons land zijn boos en voeren daarom deze woensdagochtend actie in Arnhem. Ze kampen met regeldruk en slechte contracten. 'We staan met de rug tegen de muur.'

door Richard van der Made

Fysiotherapeuten vinden dat de zorg die ze verlenen helemaal wordt uitgehold. Ze klagen over de tarieven, zijn de controles in hun praktijk meer dan zat en voelen zich opgezadeld met zogeheten wurgcontracten vanuit de machtige zorgsector. Eind mei gingen duizenden fysio's al de barricaden op, maar echt veel zoden zette dat niet aan de dijk. Van een gezond toekomstperspectief is nauwelijks sprake, zeggen ze.

'De fysiotherapie wordt helemaal afgeroomd', zegt de ongeruste fysiotherapeut Ard Kelderman uit Arnhem. Hij is nauw betrokken is bij de actiegroepering van nu. 'De grote verzekeraars zijn met zo'n enorme concurrentiestrijd bezig. Het is echt een race naar de bodem. En ondertussen staan wij met de rug tegen de muur.'

Verslaggever Sven Strijbosch sprak met de bezorgde fysiotherapeut Paul Willemsen in Huissen:

Behandelgemiddelde

Volgens Kelderman wordt er van alles aan gedaan om de kosten te beperken, ten koste van de fysiotherapeuten maar ook van patiënten. Die hebben al jaren te maken met een ingewikkeld stelsel. 'Cliënten hebben in hun ogen een goede polis, bijvoorbeeld met een dekking voor 30 behandelingen per jaar. Maar de verzekeraars leggen de fysiotherapeuten een behandelgemiddelde op van bijvoorbeeld 7 of 8 behandelingen per patiënt.'

Druk opvoeren

Kelderman spreekt van een enorme druk die er op de branche rust. 'Het gebeurt dat een fysiotherapeut tegen een cliënt na die aantal behandelingen zegt dat de rest van het herstel wel vanzelf gaat, terwijl hij daar eigenlijk helemaal niet achter staat. Alleen maar om niet in de problemen met de verzekeraar te komen. En dan wordt er ook nog gewerkt met een behandelindex. Daarin wordt continue gekeken hoe je het doet ten opzichte van je collega's.'

Dicht getimmerd

'Het effect daarvan is dat het aantal behandelingen per aandoening steeds verder naar beneden gaat. Alles is door de verzekeraars dichtgetimmerd. We worden compleet tegenover elkaar uitgespeeld en hebben nu al 12 jaar op rij geen tariefverhoging kunnen doen omdat we aangesloten zijn bij de contractanten. Ja, we zitten gewoon opgescheept met wurgcontracten', aldus de fysiotherapeut in Arnhem.

Controles

Ook zijn er volgens Kelderman nog andere manieren waarop ze onder druk worden gezet. Hij heeft al geen contact meer met CZ en Zilveren Kruis-Achmea. Fysiotherapeuten willen dat de zorgverzekeraar uit de behandelkamer blijft. 'Het aantal administratieve verplichtingen is ontzettend groot geworden. Het maakt je werk onmogelijk. Hier wordt vervolgens veel op gecontroleerd en bij alles wat er dan niet klopt is er weer een financieel gevolg. Dat zorgt voor grote druk.'

Stagiaires

Een nieuwe actie van een verzekeraar om de fysiotherapie goedkoper te maken was de druppel. Kelderman: 'VGZ heeft een overeenkomst gesloten met twee partijen die rugklachten gaan aanpakken. Maar die partijen laten dit werk uitvoeren door onder meer stagiaires en sportinstructeurs van sportscholen. De kosten zijn dan lager, maar het heeft in onze ogen niets meer met fysiotherapie te maken.'

Strakke stropdas

De fysiotherapeuten besluiten daarom actie te voeren bij VGZ, hoewel het protest gericht is op alle grote verzekeraars. De fysiotherapeuten lopen om 10.00 uur met enkele honderden collega's van het centraal station in Arnhem naar het hoofdkantoor van VGZ in Arnhem. Hier willen ze om 10.10 uur (op 10 oktober!) de directie een zogenoemde strakke strop aanbieden. Een stropdas die symboliseert dat de fysiotherapeuten al jaren worden uitgeknepen.

Verder ontwikkelen

In een korte reactie laat een woordvoerder van VGZ in Arnhem weten dat hij zich niet kan vinden in de term 'wurgcontracten.' Ook vindt hij dat de schuld niet helemaal in de schoenen van de individuele zorgverstrekker geschoven kan worden. 'Branche breed zijn afspraken gemaakt. Wel is het zo dat de behandelindex nu niet ideaal is. Die moet nog verder worden ontwikkeld.'