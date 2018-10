Werknemers AkzoNobel Wapenveld leggen 72 uur het werk neer

WAPENVELD - Werknemers van AkzoNobel leggen vanaf woensdag 72 uur het werk neer. De stakingen vinden plaats in Sassenheim en in Wapenveld, waar werknemers zich vanaf 6.00 uur inschreven bij de staking.

In de strijd voor een betere cao en een oplossing voor het pensioentekort wordt er al langere tijd actie gevoerd. Na eerdere stakingen heeft de directie van AkzoNobel volgens de FNV niets gedaan om de werknemers tegemoet te komen. Daarom grijpen ze nu naar een nog zwaarder middel.

'Dit is niet niks, dat klopt, maar er is door de directie nauwelijks bewogen dus er is nog een krachtiger signaal nodig', stelt Erik de Vries, bestuurder van FNV Procesindustrie. Samen met CNV Vakmensen en VMHP worden de eerdere acties nu uitgebreid. In juli begonnen de medewerkers bij AkzoNobel al met eendaagse stakingen op diverse locaties, in september werd dat al verder uitgebreid naar tweedaagse stakingen. Naast een loonsverhoging van 3,5% willen zij afspraken over duurzame inzetbaarheid.

'Heel zuur'

Volgens De Vries is het niet te verkopen dat het bedrijf wel keurig de aandeelhouders 5,5 miljard uitbetaalt, maar dat ze voor de medewerkers niets lijken te doen. ' Het is echt heel zuur dat het bedrijf nauwelijks iets over heeft voor zijn eigen medewerkers.' Die medewerkers zullen naar verwachting meer en meer gehoor gaan geven aan de acties. 'Je zag het bij de vorige actie al toenemen, en nu er niets is gebeurd, verwacht ik dat meer mensen zich aan zullen sluiten bij de actie van deze week.'

AkzoNobel geeft via een woordvoerder aan graag om de tafel te willen met de vakbonden. Ze hebben een bod gedaan waarin de werknemers er in twee jaar tijd 6,25 % op vooruit zouden gaan en waarin een sociaal plan en duurzame inzetbaarheid is opgenomen. Maar dat is voor de bonden niet genoeg. 'We willen graag met ze praten, maar ze kiezen er helaas voor om tot staking over te gaan', laat een woordvoerder weten.

Werknemers zullen zich aan het begin van iedere actiedag inschrijven bij de vestiging van AkzoNobel in Wapenveld. De actie staat gepland tot zaterdag 12 oktober, 6.00 uur.