'Dapper, maar als iemand het kan is hij het', Nijmeegse politici over Rob Jetten

'Ongelofelijk intelligent en aardig'

CDA-fractievoorzitter Mark Buck werkte acht jaar met Jetten in Nijmegen. En dat niet alleen. Ze studeerden ook samen bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Buck heeft veel vertrouwen in de kwaliteiten van de D66'er. 'Hij is ongelofelijk intelligent en aardig', vertelt hij. 'Je zult niet veel mensen vinden die een hekel aan hem hebben.'

Wel denkt Buck dat Jetten een enorme uitdaging te wachten staat. 'Ik vind het heel dapper dat Rob dit aan durft te gaan. Alexander Pechtold vervangen is een grote opgave. Maar als iemand het kan, dan is hij het.'

'Hard op de inhoud, maar wel oog voor de relatie die je had'

Pepijn Boekhorst was jarenlang fractievoorzitter van GroenLinks in Nijmegen. In 2014 was hij net als Rob Jetten lijsttrekker bij de verkiezingen. 'Ik denk met plezier terug aan de debatten die we samen hebben gevoerd. Wij durfden elkaar stevig aan te pakken', vertelt hij. 'Rob was hard op de inhoud, maar hield wel altijd oog voor de relatie die je had. Hij kon het vandaag hartgrondig met je oneens zijn, maar wist ook dat je het morgen over iets anders eens moest worden.'

Foto: ANP

'Geen echte wapenfeiten'

Jan van de Meer was tijdens de verkiezingen van 2010 lijsttrekker van GroenLinks en nam het ook tegen Jetten op. 'Hij was the new kid on the block destijds', vertelt hij. 'Dat was nog spannend. Maar ik hem toen wel verslagen', voegt hij er lachend aan toe. GroenLinks werd de grootste partij. 'Ik weet nog dat hij een brok degelijkheid was. Een slimme denker, hij snapt dingen snel. Hij is heel analyserend en soms zag je hem dan een beetje vermoeid kijken als hij het allang snapte, maar andere mensen om hem heen nog niet.'

Op de vraag wat de echte wapenfeiten van Jetten waren blijft het lang stil. 'Hij had wel iets met duurzaamheid', zegt de GroenLinkser. 'Ik kan eigenlijk niet iets specifieks opnoemen dat hij echt heeft opgepakt. We hebben samen de coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 gesmeed en tot een goed einde gebracht, maar ik kan me geen echte wapenfeiten herinneren.'

'Discussie dividendbelasting wordt enorme uitdaging'

Lisa Westerveld is nu Tweede Kamerlid voor GroenLinks, maar zat tegelijkertijd met Jetten in de Nijmeegse politiek. Zij wil vooral benadrukken dat hij begaan is met anderen. 'We hadden nooit dezelfde portfolio's', dus we werkten niet nauw samen', vertelt ze. 'Maar we kwamen elkaar vaak tegen, ook nu in Den Haag. En dan vind ik het vooral heel fijn dat hij geïnteresseerd is in mensen. Je kunt met Rob praten over politiek, maar ook over privé-zaken.'

Daarnaast vindt ze het buitengewoon knap wat Jetten gepresteerd heeft. 'Ik heb er veel bewondering voor dat je na één jaar als Kamerlid zo'n stap durft te zetten. Een pittige klus. Bijvoorbeeld de discussie over de dividendbelasting die hij zal moeten gaan voeren. Dat wordt een enorme uitdaging.'

Zie ook: Rob Jetten volgt Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66