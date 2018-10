Paard gezocht: voltigevereniging is op zoek naar het belangrijkste teamlid

LICHTENVOORDE - Stevig maar niet te dik, het paard moet er zin in hebben en beschikken over een vlakke galop. Voltige Vereniging Lichtenvoorde is op zoek naar een nieuw paard. De redactie van Gelderland Helpt krijgt dagelijks bijzondere oproepen binnen, maar een oproep voor een paard? Dat is voor het eerst.

De Voltige Vereniging Lichtenvoorde is een groeiende vereniging met drie teams die zich regelmatig presenteren bij wedstrijden in het land. Bij voltige worden gymnastische oefeningen op de rug van een galopperend paard uitgevoerd. 'Ik laat het paard via een lange lijn rondjes om mij heen lopen en vervolgens kunnen de jongens en meisjes op het paard springen en op de rug gaan staan, een koprol doen of radslag terwijl het paard loopt', legt instructrice Joyce Roemaat uit.

Belangrijkste teamlid

Niet alle paarden zijn voor voltige geschikt: 'Het is het belangrijkste teamlid van het team, dus het is wel belangrijk dat het paard het leuk vindt.' De voltigevereniging is op zoek naar een nieuw paard, omdat ze pech heeft met de huidige paarden: 'We beschikken over wat oudere paarden en die willen we niet te veel inzetten. Nu heeft een ander paard last van een langdurige blessure en dus komen we een paard tekort.'

Vergeefse zoektocht

Diverse zoektochten naar het juiste paard hebben tot nu toe nog niks concreets opgeleverd. 'Een ruin of merrie maakt ons niet uit. Het paard naar wie wij op zoek zijn moet van aandacht houden en tussen de 170 en 180 hoog zijn. Daarnaast moet het vooral een nuchter karakter hebben ofwel we zijn op zoek naar een stevig no- nonsense paard.'

Nieuwsgierig geworden of denk je HET paard voor de voltigevereniging te hebben gevonden of wil je meer informatie? Kijk naar Gelderland Helpt. Zondag 14 oktober om 17.20 uur bij Omroep Gelderland of kijk op hier voor de uitgebreide informatie of om je aan te melden.