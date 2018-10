Miljoenen extra voor 75ste herdenkingsjaar: 'Iedereen gaat het merken'

ARNHEM - De bevrijding van Nederland moet volgend jaar groots worden herdacht in Gelderland. De provincie en haar partners willen fors geld steken in het 75ste herdenkingsjaar.

Van september 2019 tot mei 2020 zijn er speciale projecten die het verhaal van de strijd en de bevrijding vertellen. Gedurende die periode komen door de hele provincie verschillende thema's aan de orde. 'Iedereen in z'n eigen straat en dorp gaat het merken', zegt gedeputeerde Peter Drenth.

Grote investeringen

Dinsdag besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland ruim 6,5 miljoen euro uit te trekken voor het speciale jaar. Provinciale Staten nemen hier binnenkort een besluit over. Daarnaast staat in de plannen dat gemeenten en andere partners ook miljoenen bijdragen.

Voor het project is de provincie opgedeeld in vijf gebieden die elk specifieke thema's aanstippen. Zo zal de Airborneregio, waaronder gemeenten als Ede en Arnhem vallen, zich vooral richten op de herdenking van de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden. In de Achterhoek staat de bevrijding vanuit het oosten centraal.

Na Market Garden begon het hier pas Bauke Huisman, organisator The Island

In de Betuwe zal vooral de tijd na Market Garden aan de orde komen. De tijd waarin de Betuwe 198 dagen een frontlinie was.

'Het lijkt na Market Garden alsof er niet zoveel is gebeurd, maar hier in de Betuwe begon het toen pas', zegt Bauke Huisman van The Island, die sinds 2017 een speciaal Herinneringsweekend organiseert waar het verhaal van de Betuwe wordt verteld.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de editie van aankomend weekend in volle gang. Een volledig geallieerd kamp wordt opgezet in de uiterwaarden bij Randwijk. Een klas basisschoolleerlingen krijgt alvast een rondleiding en hoort hoe een luchtalarm klinkt.

'We willen het volgend jaar groter opzetten over meerdere dagen, waarop ook scholen kunnen komen en er toneelvoorstellingen zijn. Dit moet echt een centrale plek worden', legt Huisman uit. Ze is blij met de extra mogelijkheden.

Speciale opdracht

Volgens gedeputeerde Drenth is de 75ste editie een cruciaal jaar, omdat het één van de laatste jaren is waarin nog mensen aanwezig zijn die de bevrijding bewust hebben meegemaakt en daaraan hebben meegewerkt.

'Het is anders als je het bewust hebt meegemaakt. Voor ons als provincie, gemeenten en regio's is nu de opdracht het zo te maken dat het niet herdenken wordt van mensen die het hebben meegemaakt, maar dat we helder voor ogen houden hoe het komt dat we nu zo kunnen leven als we doen.'

