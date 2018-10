Expert door ruil met tante; Gerard weet alles van gewichten

In de woonkamer staan drie etalagekasten vol met zijn mooiste gewichten. Hij zal het liefst de hele kamer ermee volbouwen maar dat vindt zijn vrouw een minder goed idee. 'Als ik nog meer etalagekasten in de kamer wil, word ik samen met de kasten buiten de deur gezet.'

De gewichtjes zijn allemaal gedocumenteerd en beschreven in zijn online museum waar de collectie voor iedereen te bekijken is.

'Ik vind het zulke bijzondere voorwerpen. Mensen gebruikten deze voorwerpen vroeger in hun werk. Nu wordt alles digitaal gewogen maar dit is een prachtig stukje cultuur wat voor het nageslacht bewaard moet blijven.'

Hij legt uit: 'Vroeger kwam je in de winkel en dan stond er een weegschaal met een set gewichten. Je kocht je product en dat werd met de gewichten in evenwicht gebracht op de weegschaal. Je ging dus met een product naar huis wat bijvoorbeeld 500 gram woog.'

Ik ben uitgenodigd door De Nederlandsche Bank in de goudkluis Verzamelaar Gerard

Inmiddels is Gerard een expert te noemen op het gebied van gewichtjes. 'Ik ben uitgenodigd door De Nederlandsche Bank in de goudkluis. In de kluis staan een heleboel gewichten waar de goudstaven mee werden afgewogen. De gewichten stonden daar maar te staan en daarom werd ik gevraagd om deze te determineren. Ze zijn nu gerangschikt op naam, gewicht, fabrikant en ijkmeester. Ze staan nu in prachtige kasten in de hoofdkluis van de Nederlandse Bank.'

Dan: 'Ik ben erg trots op deze klus want niet veel Nederlanders kunnen zeggen dat zij in de kluis zijn geweest.'

'Alles wat komt, dat blijft'

'Als er mensen zijn die nog gewichten thuis hebben staan dan kom ik ze graag bekijken. Ik ben vooral op zoek naar gewichten uit Gelderland, maar dat kan natuurlijk niet iedereen zien. Alle gewichten die ik erbij krijg komen in de collectie terecht, niks wordt verkocht.'

In het programma Gelderland Helpt doet Gerard de oproep voor nieuwe gewichtjes. Heeft u nog gewichten voor Gerard. Laat hier uw reactie achter.