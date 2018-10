Deel dit artikel:













Zaterdag 27 graden: 'Absurd warm voor oktober' Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Hoewel de herfst al in volle gang is, merken we daar de komende dagen nog weinig van. Want vanaf morgen stijgen de temperaturen weer naar zomerse waarden. Volgens weerman Alfred Snoek van MeteoGroup kan het zaterdag wel 27 graden worden. 'Absurd warm voor oktober.'

Snoek spreekt van recordwaarden. 'Als dat een enkele keer gebeurt is dat niet zo vreemd, maar het is de zoveelste keer dit jaar dat de temperaturen ver boven de norm uitkomen.' Luister het hele weerpraatje van Albert Snoek terug: Hoewel het vandaag al een zonnige dag wordt met weinig wind en een temperatuur van zo'n 19 graden, gooit het weer er vanaf morgen nog een schepje bovenop. 'We schakelen dan over op de nazomer met veel zonneschijn en een temperatuur die kan stijgen naar een graad of 24. Zaterdag lijkt de warmste dag te worden met lokaal zo'n 27 graden', aldus Snoek.