Hoera het is weekend: dit zijn de tips van Esther

WENUM-WIESEL - Heb je zin om er op uit te gaan dit herfstweekend, maar heb je nog geen idee waar naar toe. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Kippen, konijnen en duiven in Wenum-Wiesel

In Wenum Wiesel wordt dit weekend voor de 15e keer in de Oranjehal de Kleindierenshow gehouden. Ongeveer 1200 dieren, zoals kippen, konijnen en duiven, worden daar door een jury beoordeeld. Na de keuring mag het publiek komen kijken en eventueel dieren kopen.

Naast de dierenshow zal ook de mini truck club uit Apeldoorn aanwezig zijn met hun radiografisch bestuurbare minivrachtwagens.

Duik in het verleden tijdens de Archeologiedagen

Dit weekend staat ook in het teken van de Archeologiedagen. Honderden evenementen in ons land brengen het verleden tot leven. In onze provincie kun je onder meer naar het Bodemvondstenspreekuur in Epe, graven naar Goodies in Ermelo, naar de grootste ijzerslakkenhoop in Apeldoorn of krijg een rondleiding in de Bastei in Nijmegen. Kijk voor een overzicht op de webiste van de Archeologiedagen.

Arnhem even sprookjesstad

Ben je gek op sprookjes, dan kun je dit weekend met de kinderen naar het Sprookjesfestival in Arnhem. Tot en met 21 oktober zijn er in de stad allemaal sprookjesachtige voorstellingen en tentoonstellingen. En Park Sonsbeek wordt dezer dagen overgenomen door kabouters. Achter de Molenplaats kun je ze bezoeken in het Kabouterbos.

Vinylbeurs in Apeldoorn

Voor de tweede keer wordt in wijkgebouw Het Bolwerk zaterdag een Vinylbeurs georganiseerd. Er staan meerdere standhouders met duizenden platen en cd's op de beurs. Er is ook live muziek en een dj. De beurs duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis.

Gelredagen zijn weer terug

De Ridders van Gelre zijn vandaag ook weer op pad. Je moet er wel even de provinciegrens voor over. Want ze zijn deze week in de Broederenkerk in Deventer. Ze bewonderen daar het graf van de Gelderse hertogin Eleonora. Kom alles over haar te weten en ontdek het prachtige Deventer. De toegang is gratis van 10.00 tot 12.00 uur.

