DNA van verdachte hamermoord Winterswijk gevonden op jas van slachtoffer Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Een doorbraak voor het Openbaar Ministerie in het onderzoek naar de hamermoord in Winterswijk. Er is DNA van de 37-jarige verdachte gevonden op de jas van het slachtoffer. Dat bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting.

De man uit het Duitse Bochum wordt ervan verdacht dat hij in oktober vorig jaar een 58-jarige man met een voorwerp een of meerdere keren op zijn hoofd heeft geslagen. Een dag later overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. De verdachte werd twee weken daarna opgepakt bij een controle aan de grens van Oostenrijk en Duitsland. Bloedwraak En dinsdag moest de man dus voor de rechter in Zutphen verschijnen. Inmiddels zit hij al een jaar vast. De Duitser blijft ontkennen dat hij iets met de gruweldaad te maken heeft. Zijn verdediging wil dan ook dat de voorlopige hechtenis opgeheven wordt. De advocaat van de man zegt dat het Openbaar Ministerie een tunnelvisie heeft. Volgens hen zou er sprake zijn van bloedwraak. De vader van de verdachte zou vermoord zijn door familie van het slachtoffer. Maar volgens de verdediging is dat onzin. De verdediging zegt ook dat het DNA-materiaal op de jas van het slachtoffer daar indirect gekomen moet zijn. Ze willen dat een andere expert daar nog naar kijkt. Zie ook: Passantenonderzoek hamermoord levert nieuwe informatie op

