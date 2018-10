A15 weer vrij van shampoo: treinverkeer nog tot 16.00 uur plat

Door het eenzijdige ongeluk was in de richting van Nijmegen de rechterrijstrook afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de A2, A59 en A50. Tussen de afrit Leerdam en Wadenoijen stond de hele ochtend een lange file.

Ook in de richting van Gorinchem stond het enige tijd vast door 'kijkers'. Rond 13.00 uur meldde een weginspecteur van Rijkswaterstaat dat de A15 weer was vrijgegeven.

Beelden van de ravage (tekst gaat verder onder de video):

Spoor bezaaid met flesje shampoo

Omdat een groot deel van de lading van het viaduct viel, lag ook het ondergelegen spoor bezaaid met flesjes shampoo, pallets en dozen. De bovenleiding raakte beschadigd bij het ongeval. Daarom rijden sinds vanochtend geen treinen tussen Geldermalsen en Tiel.

De NS verwacht dat de stremming nog tot 16.00 uur duurt. Tot die tijd rijden er stopbussen tussen Geldermalsen, Tiel Passewaaij en Tiel.