A15 weer vrij van shampoo, ook treinen rijden weer Foto: Roland Heitink Foto: wijkagent Django Foto: @OvD_Ramon De situatie kort na het ongeval. Bron: LiveTraffic.nl De zwaar gehavende truck. Foto: Francois van Klaveren

WADENOIJEN - Een vrachtwagen is dinsdagochtend op de A15 bij Wadenoijen een lading shampoo verloren. Een groot deel belandde op de weg en het ondergelegen spoor. De weg is inmiddels weer vrij. En ook het treinverkeer tussen Geldermalsen en Tiel is weer hervat.

Door het eenzijdige ongeluk was in de richting van Nijmegen de rechterrijstrook afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de A2, A59 en A50. Tussen de afrit Leerdam en Wadenoijen stond de hele ochtend een lange file. Ook in de richting van Gorinchem stond het enige tijd vast door 'kijkers'. Rond 13.00 uur meldde een weginspecteur van Rijkswaterstaat dat de A15 weer was vrijgegeven. Beelden van de ravage (tekst gaat verder onder de video): Spoor bezaaid met flesje shampoo Omdat een groot deel van de lading van het viaduct viel, lag ook het ondergelegen spoor bezaaid met flesjes shampoo, pallets en dozen. De bovenleiding raakte beschadigd bij het ongeval. Daarom reden er lang geen treinen tussen Geldermalsen en Tiel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52