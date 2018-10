Fundering schuur weggespoeld na leidingbreuk in Apeldoorn

De leiding onder de schuur sprong rond 01.00 uur 's nachts. Volgens een correspondent liep de straat onder water en werden de stenen en het zand onder de schuur vandaan gespoten.

Foto: Rico Reijenga

Groot gat

Nadat waterbedrijf Vitens de watertoevoer had stopgezet, bleek onder de schuur een groot gat te zijn ontstaan. Om instorting te voorkomen, zijn onder de schuur twee steunbalken geplaatst.

Door beschadigingen aan het wegdek stortte deze in waardoor ook een gasleiding sprong. Het gaslek is inmiddels verholpen. De reparatiewerkzaamheden aan de waterleiding zijn nog in volle gang waardoor in de straat sprake is van minder of geen waterdruk.