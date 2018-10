Rob Jetten volgt Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66

Jetten is 31 jaar. Hij zit anderhalf jaar in de Tweede Kamer en voert onder meer het woord over Economische Zaken en Democratische vernieuwing. Eerder was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Nijmegen.

Afgelopen zaterdag kondigde Pechtold aan op te stappen als partijleider en als lid van de Tweede Kamer. 'Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op. Ik concludeer dat ik alles heb gegeven. We hebben er alles uitgehaald en het is tijd voor nieuw leiderschap', reageerde de Wageninger afgelopen weekend op zijn vertrek.

Foto: ANP

Volop gespeculeerd

Sindsdien werd er volop gespeculeerd over wie Pechtold moest opvolgen. De namen van Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, Rob Jetten, Kees Verhoeven en Steven van Weyenberg doken het vaakst op en bij de vrouwen werd vooral Pia Dijkstra genoemd.

Pechtold kwam naar Den Haag na zijn periode als burgemeester van Wageningen (2003-2005). Hij volgde partijgenoot Thom de Graaf op als minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Zie ook: Alexander Pechtold stapt uit Tweede Kamer