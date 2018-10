Burgemeester weigert hijsen van regenboogvlag op Coming Out Dag

NUNSPEET - Burgemeester Breunis van de Weerd (SGP) van Nunspeet weigert donderdag op de landelijke Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen. Volgens hem moet de gemeenteraad daar eerst een besluit over nemen. Van de Weerd kreeg maandagavond de vlag overhandigd door de lokale PvdA/GroenLinks.

Het aanbieden van de vlag was bedoeld als statement. 'Een statement waarin wij aangeven dat iedereen in Nunspeet anno 2018 zichzelf kan en moet mogen zijn', aldus Sander Kouwenborg van de partij.

Kouwenborg merkte namelijk uit eerdere gesprekken die hij voerde met jongeren, volwassenen en ouderen dat dit nog lang niet altijd het geval is. Er zou sprake zijn van pestgedrag op scholen, werk en binnen kerken en van gecensureerde seksuele voorlichting en weigerambtenaren. 'In verkiezingstijd sprak ik zelfs met een homoseksuele jongere die aangaf 'liever in de kist dan uit de kast te komen'.'

Burgemeester Van de Weerd nam de regenboogvlag in ontvangst, maar gaf wel aan dat hij de vlag niet op eigen houtje in top hijst. 'Het is een gevoelig onderwerp, ik vind dat daarover een goed gesprek plaats moet vinden in de gemeenteraad voordat je zoiets wel of niet ophangt.'

Dit betekent dat de vlag donderdag hoe dan ook niet gehesen wordt.

Kouwenborg is teleurgesteld. 'Het liefst had ik natuurlijk gewild dat de burgemeester had gezegd: ik pak de vlag aan en hijs 'm 11 oktober zelf. Helaas is dat niet het geval, maar ik ben wel blij dat hij bereid is de dialoog aan te gaan en dat hij ook binnen de gemeenteraad de discussie aan wil zwengelen.'

Partijlid Anne Rutgers voegt daaraan toe: 'In mijn opinie staat de vrijheid van godsdienst niet in contrast met de vrijheid om te zijn wie je bent. Ik vind dat dat zonder problemen en zonder debat eigenlijk gewoon naast elkaar kan en moet leven.'