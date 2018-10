Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bezuinigingen bibliotheek Zutphen van de baan Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De bezuinigen op Graafschap Bibliotheken in Zutphen is van de baan. Een meerderheid van de Zutphense gemeenteraad (SP, GroenLinks, PvdA, CDA en D66) heeft een motie ondertekend die de bezuinigingen van tafel veegt. Pas volgende maand wordt de motie in stemming gebracht.