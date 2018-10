Dylano en oma Annie winnen kookwedstrijd

GROESSEN - De winnaars van het Liemerse Kookfestijn in Groessen zijn Dylano en zijn oma Annie. In totaal streden vijf oma's en oma's samen met een kleinkind voor de winst. Ze mochten uitsluitend gebruikmaken van streekproducten.

Ze werden bijgestaan door een echte kok die hen hielp bij de voorbereiding van een gerecht dat gepresenteerd werd aan een jury, bestaande uit topkoks Tom Lamers en Martijn Huntink en oud-burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven.

'Samen koken gaan we vaker doen'

Het was nog erg spannend of Dylano en Annie gingen winnen. Hun gerecht was te vroeg klaar en dreigde daarom koud te worden. 'Een koud gerecht wil je natuurlijk niet aan de jury geven', zegt oma Annie. Na een juryberaad kwamen ze toch als winnaar uit de bus. 'Dit is echt superleuk', zegt Dylano. 'Ik ben hier erg trots op dat ik dit samen met mijn oma heb mogen doen.'

Ook oma is blij: 'We gaan vast in de toekomst veel vaker koken. Dat doen we eigenlijk niet zo vaak.'

Volgens topkok Tom Lamers was dit de absolute winnaar: 'Vooral de presentatie, verfijning en mooie kleuren en ook de gaarheid van het vlees. Daarom staken ze er bovenuit.'

Rolletjes spitskool

Oma Annie: 'We hadden spitskool en daar hebben we rolletjes van gemaakt. Een bieflapje met een saucijsje, en de kok heeft ons heeft ons uitgelegd hoe we dat leuk op kunnen dienen.'

Alle andere koppels - Mirre en opa Anton, Lars en opa Jan, Daniël en opa Koop en Demy en oma Nel - werden tweede.

