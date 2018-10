VIDEO: 'Achterhoeks' kan zomaar een schoolvak worden

Het Rijk en de provincies Gelderland, Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel hebben een convenant getekend waarmee het Nedersaksisch een zelfstandig en volwaardig onderdeel van de Nederlandse taal wordt. In het convenant wordt beloofd het Nedersaksisch te beschermen en bevorderen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Status

Met het convenant wordt vooral de status vergroot, legt Barchemer Gerrit Leferink van SONT uit. Het SONT (Streektaalorganisaties Nedersaksisch Taalgebied) zet zich al jaren in voor erkenning van de Nedersaksische taal.

'Op dit moment is het Nedersaksisch erkend op niveau 2 door de Europese Unie. Dat betekent plat gezegd dat er door de EU een klein beetje moeite wordt gedaan om de taal te behouden.' Ter vergelijking: het Fries heeft niveau 3. 'Daar gaan we nu niet naartoe maar met het convenant voegt de Nederlandse overheid eigenlijk iets extra's toe aan niveau 2.'

School

Met de erkenning vanuit het Rijk komt er waarschijnlijk meer subsidie beschikbaar voor behoud van het Nedersaksisch. 'Maar dat is nog niet duidelijk. Het betekent in eerste instantie dat we met de overheid plannen gaan maken,' vertelt Leferink. 'Maar wat mij betreft is het essentieel dat er les in gegeven zal worden. Hoe moet men het anders leren?'

Mosterd na de maaltijd

Toch is niet iedereen positief over de erkenning. Hans Keuper, zanger van de Achterhoekse band Boh Foi Toch, noemt de erkenning mosterd na de maaltijd. 'Het is heel erg laat. Wel zo laat dat de mensen die het Nedersaksisch nog echt spreken al bijna allemaal dood zijn.' Ook denkt hij dat de erkenning vanuit de overheid niet veel gaat opleveren. 'De echte erkenning zit ergens anders. Men is bang om gediscrimineerd te worden als ze in dialect spreken en daarom leren ze het hun kinderen niet meer. Het is een onomkeerbaar proces'.