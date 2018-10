Wethouder na kritiek: voorlopig toch geen boetes

NIJMEGEN - Wethouder Harriet Tiemens was vorige week helder: de nieuwe verkeerssituatie op de Griftdijk in Nijmegen-Noord is 'duidelijk genoeg'. De gemeente komt daar nu toch op terug en wacht wederom met het uitdelen van boetes.

Bewoners van de Nijmeegse wijk Waalsprong hadden veel last van sluipverkeer over de weg. De gemeente besloot daarop een 'knip' in te stellen. Van maandag tot en met vrijdag is het voor gemotoriseerd verkeer niet meer toegestaan om tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur op de Griftdijk tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat te rijden. Alleen bewoners die een ontheffing hebben, mogen wel langs de afsluiting.

Veel minder auto's over de weg

'De verkeersknip op de Griftdijk zorgt zoals gewenst voor een afname van het verkeer tijdens de spits. Het aantal auto’s op de Griftdijk is tijdens de spits met de helft afgenomen van circa 1600 naar 800 per dag', schrijft de gemeente. Na een periode van waarschuwen zouden er vanaf 1 september boetes gaan volgen. Die datum werd uitgesteld tot 1 oktober. Wie sindsdien toch over het afgesloten deel Griftdijk reed tijdens de spits kon een fikse bekeuring verwachten. Tijdens een politieke avond vorige week was er veel kritiek. Bestuurders zouden moeten wennen en de borden zouden te onduidelijk zijn.

Wethouder Tiemens hield voet bij stuk: er waren borden bijgeplaatst en het werd nu toch echt tijd om boetes uit te gaan delen. Ook het Openbaar Ministerie was het daarmee eens, zo stelde ze.

Toch uitstel tot 1 december

'Ondanks de grote daling rijden tijdens de spitstijden nog steeds te veel auto’s zonder ontheffing op de Griftdijk. Dagelijks zijn dit er gemiddeld zo’n 400. Daarom krijgen mensen die voor het eerst de fout ingaan nu tot en met december een waarschuwingsbrief. Bij een volgende overtreding volgt wel een boete van 104 euro', schrijft de gemeente nu. Bij de eerste overtreding is er tot december dus niets aan de hand.

Sinds september zijn er inmiddels al 6000 waarschuwingsbrieven verstuurd. 'Er zijn nog maar enkele tientallen automobilisten die na het ontvangen van de waarschuwingsbrief weer in overtreding gaan', besluit een woordvoerder.

