Snackbareigenaar tegen overvaller: 'Geld heb ik niet, wel een kroketje'

Hazemans: 'De beste remedie hè: als je van het paard valt, moet je er gelijk weer opkruipen, zeggen ze altijd. Nou, dat probeer ik ook maar te doen.'

'Hij meent het, hij gaat schieten'

Het was wel behoorlijk schrikken zondagavond, geeft Hazemans toe. 'Ik zag hem met een pistool binnenkomen. En ik keek hem recht in de ogen en ik had zoiets van: hij meent het, hij gaat schieten. Dus het enige wat ik kan doen, is proberen weg te jagen. In een vlaag vroeg ik hem nog wel wat ie wilde. Hij zei: ik wil geld. Ik zei: dat heb ik niet, ik heb wel een kroketje voor je.'

Daar had de overvaller geen trek in. Hij vlucht. Gelukkig maar, want het had heel anders kunnen aflopen, weet ook Marloes Ballast van de politie.

'In het algemeen raden we nooit aan om het heft in eigen handen te nemen', zegt Ballast. 'We raden bij overvallen aan rustig te blijven en de overvaller niet tegen te werken. En goed te kijken naar hoe hij eruitziet, wat hij draagt en waar hij heen vlucht, om vervolgens zo snel mogelijk 112 te bellen zodat wij ons werk kunnen doen.'

'Ik ga hier geen getuigen achterlaten'

Dat klinkt heel verstandig, maar Hazemans besloot meteen te handelen. 'Hij keek zo van: ik ga hier geen getuigen achterlaten. Die indruk had ik.'

De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden. De hoop is gevestigd op getuigen en op mensen die de dader op de video herkennen.

