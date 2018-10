Daklozen dreigen op straat te moeten slapen; opvang in Arnhem luidt noodklok

ARNHEM - Daklozenopvang Stichting Stoelenproject De Duif slaat alarm over het grote tekort aan vrijwilligers. Als het niet verbetert, heeft dat gevolgen voor de opvang, zegt coördinator Edmund Boering.

Het is passen en meten bij daklozenopvang Stichting Stoelenproject De Duif in Arnhem. De nachtopvang met twintig bedden voor dak- en thuislozen draait grotendeels op vrijwilligers. Maar door de aantrekkende economie zijn vrijwilligers nauwelijks nog te vinden.

'Als het niet verbetert, zijn onze middelen snel op'

De opvang is iedere avond, zeven dagen per week, open. Als de deur om half elf opengaat, worden bezoekers opgevangen door een beroepskracht en een vrijwillige medewerker, zegt coördinator Boering. Maar de laatste twee maanden lukt dat niet. 'We draaien ‘s avonds nu noodgedwongen met twee beroepskrachten. Als dit niet verbetert, zijn onze middelen snel op.'

Het aantal vrijwilligers neemt af doordat er overal meer betaald werk te vinden is, zegt Boering. Daarnaast stoppen sommige vrijwilligers omdat ze als mantelzorger voor hun ouders moeten zorgen. 'Dat is nu de realiteit, aangezien er geen bejaardentehuizen meer zijn.'

Grote gevolgen

Dat het aantal vrijwilligers terugloopt is een landelijk fenomeen, maar voor De Duif kan dit op termijn grote gevolgen hebben. ‘De ultieme consequentie is dat we een avond dicht moeten', zegt Boering. 'Dan staan er twintig daklozen op straat.'

De Duif is niet de enige daklozenopvang in de stad, maar wel de enige waar iedereen welkom is. ‘Al komen ze uit Nigeria, Guinea of Rotterdam. Bij ons zijn ze welkom.’

De stichting krijgt hiervoor iets meer dan twee ton subsidie per jaar van de gemeente Arnhem. Dat bedrag is gebaseerd op de dagelijkse inzet van vrijwilligers. Mocht het zo zijn dat De Duif een avond niet open kan gaan, dan heeft de gemeente een regeling met de daklozenopvang van IrisZorg aan de Remisestraat. Maar structureel twintig bedden extra aanbieden kunnen zij ook niet, zegt Boering. ‘Dan is de volgende plek de straat, en dat wil niemand.’