Geboren Wijchenaar strijdt al anderhalf jaar voor verblijfsvergunning

BALGOIJ - De geboren Wijchenaar Urho Engels heeft nog steeds geen duidelijkheid over een verblijfsvergunning. Na 56 jaar in Amerika te hebben gewoond wil hij in Nederland van zijn oude dag genieten.

Ruim anderhalf jaar geleden kocht Engels een huis in Balgoij om vervolgens een procedure voor een verblijfsvergunning te starten. Die aanvraag werd afgewezen, tot grote woede van dorpsbewoners. Een petitie werd begin dit jaar 1200 keer getekend. Inmiddels is het nog steeds niet duidelijk of Engels in Nederland mag blijven.

Zijn hele werkende leven was hij brandweerman in New York. De grote wens van Engels was om ooit terug te keren in Nederland, waar hij op 2-jarige leeftijd vertrok. 'Deze man levert ons land meer op dan dat hij kost', vertelt dorpsgenoot Marianne Hendriks, die de petitie eerder startte. Het pensioen van Engels komt uit Amerika en hij heeft zelfs een huis gekocht, zo redeneert ze. 'Hij heeft dus geen enkele financiële steun van de staat nodig.' Hendriks maakt zich boos aangezien haar dorpsgenoot bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op Nederlandse zorg, omdat hij nog steeds geen verblijfsvergunning heeft.

'Nog steeds in strijd verwikkeld'

'Ik ben nog steeds in een strijd verwikkeld met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)', schrijft Engels gedesillusioneerd aan Omroep Gelderland. 'In de tussentijd ben ik wel even terug naar Amerika gegaan. Ik hoop snel een antwoord te krijgen. Maar zo als ik het nu zie, gaat niets snel met de IND.' De inwoner van Balgoij geeft in ieder geval niet op: hij wil niets liever dan dichtbij zijn Nederlandse familie wonen.

Volgens de IND heeft Engels de Nederlandse nationaliteit niet meer, omdat hij die opgaf toen hij de Amerikaanse nationaliteit aannam. De aanvraag is daarom al diverse keren afgewezen.

Goed nieuws op komst?

Over een aantal weken volgt er na een onlangs gehouden hoorzitting opnieuw een beslissing, weet Hendriks. Volgens haar gloort er licht aan het einde van de tunnel. 'Ik hoop dat we binnenkort goed nieuws kunnen melden', vertelt ze. Voorlopig blijft het dus even nagelbijten voor de oud-brandweerman.

