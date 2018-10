Bestelbus belandt op zijn neus in de bosjes langs N325

ARNHEM - Op de N325 bij de afrit Huissen is een bestelbus van de weg geraakt en op zijn neus in de bosjes terechtgekomen.

De bestuurder kwam uit de richting van het GelreDome. Het busje is vanaf de afrit over het grasveld en de oprit gereden en kwam vervolgens in de bosjes terecht. Volgens een videocorrespondent zou de bestuurder mogelijk onwel zijn geraakt.

De hulpdiensten zijn met spoed uitgerukt. De bestuurder is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer heeft weinig last van het ongeval.