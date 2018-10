Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw van 75 is slachtoffer ongeluk Hoevelaken Foto: AS Media

HOEVELAKEN - De scooterrijder die maandagmiddag is verongelukt in Hoevelaken, is een vrouw van 75 uit Nijkerk. Dat meldt de politie.

De vrouw werd rond 12.20 uur op de kruising van de Penningweg met de Veenwal aangereden door een auto. Volgens de politie zag ze de auto die van rechts kwam vermoedelijk over het hoofd. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, hebben de vrouw vergeefs gereanimeerd. De vrouw overleed ter plaatse. Zie ook: Scooterrijder overlijdt na botsing met auto in Hoevelaken Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52