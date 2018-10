Speciale bokstraining koppelt jongeren aan patiënten met dementie

ARNHEM - Een bijzondere gewaarwording bij zorgorganisatie Pleyade in Arnhem. Op hun locatie Eldenstaete krijgen patiënten die op jonge leeftijd dementie hebben gekregen vanaf dinsdag een special bokstraining. De training is speciaal ontwikkeld voor mensen in zorglocaties en in het project worden patiënten gekoppeld aan elk een eigen sportmaatje.

De zogeheten Boks+ training is een initiatief van het Nijmeegse 'Club Goud'. Zij zetten zich in om verschillende generaties samen te brengen en jonge mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Projectleider Moniek van Daal is het brein achter 'Club Goud'. Als vrijwilliger bij een zorginstellingen ontmoette ze veel ouderen en had direct het idee dat meer mensen dit zouden moeten doen. Haar gedachte: 'Je draagt er als jongere aan bij om ouderen midden in de maatschappij te laten staan en andersom leer je er ontzettend veel van.'

Eerstejaars studenten

In dat kader gaan eerstejaars studenten van de opleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) dinsdag aan de slag met cliënten van de zorglocatie Eldenstaete. Daar zitten mensen die te kampen hebben met vroege dementie. 'Het is een groep die erg afhankelijk is van anderen. Door deze training moeten ze zich vrijer gaan voelen', legt Marieke Mombarg van Pleyade uit. Het teamhoofd van de zorglocatie kwam in contact met 'Club Goud' en zo ontstond het idee om de bokstraining bij de patiënten in Eldenstaete te introduceren. 'Als het een succes blijkt, gaan we dit misschien op meer locaties introduceren', voegt Mombarg toe.

Het is de bedoeling dat de studenten zes maanden lang gekoppeld worden aan een patiënt. De eerste training wordt gegeven door professioneel ijshockeyer en personal trainer Kevin Bruijsten.