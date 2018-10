Slachtoffer dodelijk ongeluk Lochem is man van 78

LOCHEM - De man die maandagochtend om het leven kwam bij een aanrijding met een vrachtwagen in Lochem, is een 78-jarige inwoner van die plaats. Dat meldt de politie.

De man werd op zijn fiets aangereden op de kruising van de Zutphenseweg en de Barchemseweg.

De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoekt het ongeluk. De vrachtwagenchauffeur, een man van 53 uit Almelo is aangehouden en gehoord. Hij is inmiddels in vrijheid gesteld.

Zie ook: Fietser overlijdt na aanrijding met vrachtwagen