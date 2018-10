Deel dit artikel:













Bus raakt van de weg en ramt frontaal een boom Foto: 112 Nieuws Gelderland

LICHTENVOORDE - Een busje reed maandagmiddag in Lichtenvoorde vol op een boom. Dat gebeurde bij de Europaweg, even voor 16.00 uur. Het busje belandde in een greppel.

De boom knakte doormidden toen het Mercedusbusje ertegenaan ramde. De hulpdiensten rukten uit, het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn en hoe het met hen gesteld is. Waardoor de wagen van de weg raakte, in de greppel belandde en op een boom botste is nog onduidelijk.